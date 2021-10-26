Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Şirketin hisseleri yüzde 14.9 artışla 1.45 trilyon dolara yükselirken, Reuters hesaplamalarına göre otomotiv sektöründeki en değerli şirket haline geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk bile değerlemedeki artışın hızından dolayı şaşkınlık duyduğunu ifade etti.

Musk, yatırım fonu Gerber Kawasaki'nin kurucu ortaklarından biri ve Tesla hissedarı olan Ross Gerber'in mesajına cevap olarak "Tesla'nın talepten ziyade üretimi artırma sorunuyla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde bunun (siparişin) değerlemeyi artırması garip" yazdı.

Tesla aralarında Apple, Amazon, Microsoft ve Google'ın üst şirketi Alphabet'in bulunduğu 1 trilyon dolar değerlemeye sahip şirketler arasına katılan ilk otomobil üreticisi oldu.

Çoğu otomobil üreticisi için az satılan araçların iskontoyla elden çıkarıldığı filo satışlarını kamuya açıklanacak bir gelişme niteliğini taşımıyor.

Ancak Tesla ve yatırımcıları için Hertz'ten gelen 2022 sonuna kadar 100 bin araçlık sipariş elektrikli otomobillerin artık dar bir kitleye hitap eden bir üründen yakın gelecekte otomobil piyasasına hakim bir ürün haline geleceğine işaret ediyor.