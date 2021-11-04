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TIMETURK / DÜNYA / Tesla, 12 bin aracını geri çağırdı

Tesla, 12 bin aracını geri çağırdı

ABD'nin ulusal otoyol trafik güvenliği idaresi, Tesla'nın ABD'de 2017'den bu yana sattığı araçlardan yaklaşık 12 binini geri çağırdığını açıkladı

3 Saat Önce
2021-11-04 12:55:25
Tesla, 12 bin aracını geri çağırdı

Tesla'nın ABD'de 2017'den bu yana sattığı araçlardan yaklaşık 12 binini yazılımdaki bir iletişim sorunu nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre; NHTSA'dan (Ulusal otoyol trafik güvenliği idaresi) yapılan açıklamada, söz konusu sorunun araçların çarpışma uyarısını gerektiği anlar dışında tetiklemesine veya acil durum frenleme sistemini beklenmedik şekilde devreye sokmasına neden olabileceği ifade edildi.

Tesla'dan yapılan açıklamada 11,704 adet Model S, X, 3 ve Y cinsi aracın 23 Ekim'de sınırlı erken erişim sürümü ile gelen 10.3 Full-Self Driving (FSD)(Beta) güncellemesinden sonra geri çağırmanın başladığı ifade edildi.

NHTSA'dan yapılan açıklamada, Tesla'nın ''acil durum frenleme sisteminin yanlışlıkla açıldığına dair raporlar aldıktan sonra FSD 10.3 güncellemesini kaldırdığını” ve “yazılım güncellemesi yaparak etkilenen araçlar için FSD 10.3.1 güncellemesinin yayımladığı'' ifadesi yer aldı.

NHTSA açıklamasında, “Tesla ile güvenlik sorununun açık şekilde tespit edildiği ve çözüldüğünden emin olmak için görüşmelere devam edilecek” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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