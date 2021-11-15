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TIMETURK / DÜNYA / 'Terörizmle mücadele Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir'

'Terörizmle mücadele Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terörizm ve organize suçlarla mücadelenin Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabileceğini söyledi.

54 Dakika Önce
2021-11-15 20:28:01
'Terörizmle mücadele Tahran-Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir'

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

İran ve Türkiye'nin, ilişkileri mevcut seviyeden çok yönlü iş birliğine yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirten Reisi, uzun vadeli iş birliği mutabakat zaptının hazırlanmasıyla ikili ilişkilerin uluslararası seviyeye çıkartılabileceğini ifade etti.

İran ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin bölgede barış ve istikrara hizmet edeceğini söyleyen Reisi, "İki ülke arasındaki bölgesel iş birliği, küresel alanda iş birliğine dönüşmelidir. Terörizm ve organize suçlarla mücadele, Tahran ve Ankara iş birliğinin eksenini oluşturabilir. İran, bu alandaki iş birliği seviyesini yükseltmeye hazırdır." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik iş birliğinin artmasının halkların çıkarına olduğunu kaydeden Reisi, Türkiye ve İran'ın iş birliğini geliştirerek dünyadaki dengeleri etkileyebileceklerini belirtti.

Reisi, "İran, Türkiye ve Azerbaycan ile komşuluk ilişkilerinin ötesinde derin inanç ve kültürel bağlara sahiptir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ile iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "İran'ın yeni hükümetini netice alıcı bir hükümet olarak görüyoruz. Tahran ile iş birliği düzeyini mümkün olduğu kadar artırmaya kararlıyız." dedi

Kafkaslarda ticari ilişkilerin ve istikrarın artması için İran ile olan iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Çavuşoğlu, terörizmle mücadelede İran ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle ticaret, yatırımlar ve terörle mücadele dahil ikili ilişkilerimiz ile bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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