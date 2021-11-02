DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sergen Yalçın: İlk 2 için şansımız zor
'Senin aşın koruyorsa, Almanya vaka sayısında niye dünya altıncısı?'
Ceza alan marketlerin borsa performansı
Elektrikli otomobil için 2023 kritik eşik
Türkiye, Kabil'de hastaneye yapılan terör saldırılarını kınadı
Enflasyonda yukarı risk dengesinin devamı
ABD ve İsrail, İran'la çatışmaya hazırlık tatbikatına başladı
İtalyan basını: G20 Liderler Zirvesi’nde gerçek kazanan Erdoğan
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
ABD’den Hindistan'a S-400 ayrıcalığı
Ayasofya Camii’nde 'Atatürk mevlidi' başvurusu yapıldı
Unisalver Makro ve Mikro Besin Elementlerini Karşılar
İnşaat piyasasında üretim arttı, güven endeksi geriledi
Stoltenberg: Hem 'yeşil' hem kuvvetli askeri güçlere ihtiyacımız var
Temiz enerji teknolojileri için uluslararası plan açıklandı

TIMETURK / DÜNYA / Temiz enerji teknolojileri için uluslararası plan açıklandı

Temiz enerji teknolojileri için uluslararası plan açıklandı

Temiz enerjinin dünyanın her yerinde erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan uluslararası plana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke destek verdi.

3 Saat Önce
2021-11-02 19:33:23
Temiz enerji teknolojileri için uluslararası plan açıklandı

İngiliz hükümeti plan kapsamında, dünyada 20 milyon yeni istihdam oluşturulabileceğini, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde 16 trilyon dolarlık yatırım yaratabileceğini öngörüyor.

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Temiz Teknoloji İnovasyonlarını ve Yayılımını Hızlandırma" başlıklı toplantıda, uluslararası bir plan olarak tasarlanan Glasgow Atılım Gündemi (Glasgow Breakthrough Agenda) tanıtıldı.

 

Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere, Hindistan, Kanada, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya'nın aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke, Glasgow Atılım Gündemi'ni imza koyarak destek verdi.

 

Temiz enerji teknolojilerinin 2030'a kadar tüm dünyada herkes için erişilebilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Glasgow Atılım Gündemi kapsamında küresel emisyonların yüzde 50'sinde sorumlu olan 5 sektörde dönüşüm ana hedef olarak belirlendi.

 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yıllık rapor hazırlanacak

Bu kapsamda, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin her ülkede uygun maliyetli ve güvenilir şekilde sağlanması, ulaştırma sektöründe sıfır emisyon araçlarının kullanılması, çelik sektörünün sıfır emisyona yaklaşması, düşük karbonlu hidrojen üretiminin 2030'a kadar uygun maliyetli hale getirilmesi ve iklime dirençli bir tarım sektörünün oluşturulması sağlanacak. Söz konusu sektörlerdeki planların hayata geçmesiyle gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4 artabileceği hesaplanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş