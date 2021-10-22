Tel Rıfat'ta YPG/PKK ve Esed karşıtı protesto

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından topraklarından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, Türkiye sınırında sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimini protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezinde yaşayan Tel Rıfatlılar, cuma namazından sonra Babüsselame Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyine saldırılarını sürdüren Rusya ve Esed rejimini protesto etti.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar, "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Rusya Suriye'deki katliamların sebebidir", "Katliamların ve göçlerin temel kaynağı Esed rejimi, YPG/PKK ve DEAŞ'tır", " Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Mutlaka topraklarımızı işgalden kurtaracağız” yazılı dövizler taşıdı.

"6 yıldır kamplarda yaşıyoruz"

AA muhabirine açıklamada bulunan Tel Rıfatlı Muhammed Ebu İbrahim, "Terör örgütü yüzünden evlerimizi bırakmak zorunda kaldık. 6 yıldır kamplarda yaşıyoruz." dedi. Ebu İbrahim, evlerine dönmek istediklerini belirterek, "Biz Tel Rıfatlılar kamplarda yaşamak zorundayız. Evlerimiz işgal altında. Topraklarımızın işgalden kurtarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Topraklarımıza dönmek istiyoruz"

Tel Rıfat yakınlarındaki Minnağ köyünden göç ettirilen sivillerden Ahmet Ebu İbrahim de 6 yıldır evinden uzak yaşadığını kaydetti. Ebu İbrahim, "Terör örgütü topraklarımızı işgal etti. Sesimizi duyurmak amacıyla toplandık. Sesimizin tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz. Topraklarımıza dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istiyor"

Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo da Tel Rıfatlıların protestolarına destek vermek amacıyla Azez'e geldiklerini söyledi. Temmo, "2016 yılında topraklarından çıkmak zorunda kalan Tel Rıfatlılar, evlerine dönmek istiyor. Rabıta olarak onların yanındayız. Türkiye'den terör işgalindeki bölgeleri temizlemesini istiyoruz." dedi.

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. AA

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