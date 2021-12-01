Tel Aviv, Paris'i tahtından etti!

İngiltere merkezli 'The Economist' dergisi araştırmasına göre İsrail'in başkenti Tel Aviv, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde Paris'i tahtından ederek zirveye yükseldi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in dünyanın en pahalı şehirleri listesinde Paris'i tahtından ederek zirveye yükseldiği bildirildi.

İngiltere merkezli "The Economist" dergisi araştırma biriminin dünyadaki 173 büyükşehirde 200'den fazla mal ve hizmet kalemini inceleyerek hazırladığı raporunda, tedarik zinciri sıkıntılarının fiyat artışlarını tetiklediği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların da dünya genelinde üretimi ve ticareti etkilediği belirtildi.

Rapora göre, dünya genelinde büyükşehirlerde yaşayanlar, bu sene hayat pahalılığı konusunda son 5 yılın en büyük artışına şahit oldu.

Petrol fiyatlarındaki artışla şehirlerde ulaşımın daha pahalı hale geldiği, bunun yanı sıra dünya genelinde eğlence, kişisel bakım gibi kalemlerin de hızlı fiyat artışına katkı sağladığı kaydedildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, hayat pahalılığındaki küresel sıralamada beşinci sıradan yükselerek dünyanın en pahalı şehri oldu. Listede Paris'in bir sıra geriye düşerek Singapur ile ikinciliği paylaştığı belirtildi.

İsrail şekelinin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması ve gıda ile ulaşım fiyatlarında görülen artışın, Tel Aviv'i birinci sıraya yükselttiği kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran, ABD yaptırımlarının yol açtığı fiyat artışları ve kısıtlamalar nedeniyle dünya pahalılık endeksinde 79. sıradan 29'unculuğa çıkarak, listede en fazla yükselen şehir oldu.

Raporda, hayat pahalılığı sıralamasında Avrupa ve gelişmiş Asya şehirlerinin üst sıralarda yer aldığı, en ucuz şehirlerin de Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın fakir bölgelerinde bulunduğu aktarıldı.

Suriye'nin başkenti Şam dünyanın en ucuz şehri olurken, Libya'nın başkenti Trablus'un da listede sondan ikinci sırayı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.