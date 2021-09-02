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TIMETURK / DÜNYA / Teksas’tan ruhsatsız ve eğitimsiz silah alımına onay

Teksas’tan ruhsatsız ve eğitimsiz silah alımına onay

ABD’nin Teksas Eyaleti’nde tartışmalı silah yasası yürürlüğe girdi. Yasaya göre , 21 yaşını dolduran ve sicili temiz olan herkes ruhsat olmadan veya atış eğitimi almadan silah satın alabilecek ve taşıyabilecek.

3 Saat Önce
2021-09-02 10:05:44
Teksas’tan ruhsatsız ve eğitimsiz silah alımına onay

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde tartışmalı silah yasası yürürlüğe girdi. Yasaya göre , 21 yaşını dolduran ve sicili temiz olan herkes ruhsat olmadan veya atış eğitimi almadan silah satın alabilecek ve taşıyabilecek.

21 yaş üstü temiz sicile sahip Teksaslıların artık ruhsatsız veya eğitimsiz tabanca taşımasına izin veriliyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, House Bill 1927'yi yasa haline getirerek, tabanca taşıma ruhsatı alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Yasa yürürlüğe girdi.

Teksaslılar eyalet veya federal yasalarca silah bulundurmaları yasaklanmamışsa silah taşıyabilecek.

Teksas'ta tabanca sahibi olmak isteyenlerin en az 21 yaşında olması ve bir suç veya aile içi şiddet mahkumiyetinden hüküm giymemiş olması yeterli olacak.

Ayrıca parmak izi verilmesi de gerekmeyecek.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın silah güvenliği konusundaki kurslarını alma zorunluluğu da kaldırıldı.

Teksas, izinsiz silah taşımayı yürürlüğe koyan en kalabalık eyalet oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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