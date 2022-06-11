Teksas'taki hayvanat bahçesinde ''gizemli varlık'' paniği!

Teksas'taki Amarillo Hayvanat Bahçesi'de güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan sıra dışı varlığın gizemi araştırılıyor.

Chip'te yer alan habere göre; Görünüşe göre hiç kimse bir sabahın erken saatlerinde karanlıkta Teksas'taki Amarillo Hayvanat Bahçesi'nin güvenlik kamerasına neyin yakalandığından tam olarak emin değil. Şehir, bir çitin diğer tarafındaki şeyin belirsiz bir fotoğrafından figürü tanımlamak için yardım istiyor. Yakından bakarsanız, iki bacaklı ve iki kollu insansı bir varlık görünüyor, ancak, bu tür fotoğraflarda her zaman olduğu gibi, görüntü çok bulanık.

Şehrin paylaştığı görüntü 21 Mayıs tarihinde yerel saatle 01:25'te çekilmiş gibi gözüküyor. belediye geçtiğimiz çarşamba günü sosyal medya üzerinde yayınladığı fotoğrafla beraber "Geceleri yürümeyi seven garip şapkalı bir kişi mi? Bir chupacabra mı? Bu UAO- Tanımlanamayan Amarillo Nesnesinin ne olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?" sorularını sordu.

Chupacabra, keçilerden kan içtiği söylenen efsanevi bir yaratık. Sosyal medya takipçileri, bu görüntü için çitin üzerinden atlayan bir çakaldan Sonic the Hedgehog'a, vaşaktan Elvis'e kadar çeşitli açıklamalarda bulundu.

Amarillo'nun parklar ve rekreasyon müdürü Michael Kashuba, KFDA haber kanalına görüntünün gerçek olduğunu doğruladı. Ne Amarillo belediye başkanının ofisi ne de parklar ve dinlenme departmanı, henüz konu hakkında ek bir yorum yapmadı. .