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TIMETURK / DÜNYA / Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 kişi öldü

Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 kişi öldü

29 göçmeni taşıyan aşırı yüklü bir minibüsün otoyolda yaptığı kazada en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

6 Saat Önce
2021-08-05 14:55:13
Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 kişi öldü

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Yetkililer, kazanın Teksas eyaletine bağlı McAllen kentine 80 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini açıkladı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanından Nathan Brandley, 15 yolcu alacak şekilde tasarlanan minibüsün, 29 yolcuyla otoyoldan saparak başka bir yola geçmeye çalışırken elektrik direğine ve dur levhasına çarptığını söyledi.

Şoför dahil 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de kazada ağır yaralandı.

Yasa dışı göçmenlerin sınırdaki geçişlerinde artış yaşanırken göçmenleri taşıyan araçların yaptığı kazalarda da artış meydana geldiği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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