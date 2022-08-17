Tek konuşmayla hem İsrail’i hem Almanları kızdırdı! Mahmud Abbas’tan ‘holokost’ açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la ortak basın toplantısında İsrail yönetiminin Filistinliler hakkında işlediği suçlardan ‘holokost’ olarak bahsetmesi, hem Almanya’yı hem de İsrail’i karıştırdı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Almanya ziyaretinde yaptığı konuşma, hem Alman hem de İsrailli yetkilileri kızdırdı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında İsrail yönetiminin Filistinliler hakkında işlediği suçlardan ‘holokost' olarak bahsetmesi, bu iki ülkeyi karıştırdı.

İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi

Scholz ve Abbas, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını, Filistin ile Almanya arasında çok yakın ve çeşitli ilişkilerin bulunduğunu aktaran Scholz, en son Gazze'de artan gerilimi de konuştuklarını ve burada ateşkesin devam etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ancak Filisin lideri Abbas'ın sözleri bir anda ortalığı karıştırdı. Bir gazetecinin kendisine 1972 Yaz Olimpiyatları'nda Filistin tarafından öldürüldüğü iddia edilen 11 İsrailli atlet ile bir Alman polisinin hayatını kaybetmesi üzerine özür dileyip dilemeyecekleri sorusuna cevap veren Abbas, "İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi" sözlerine yer verdi.

Bir anda salonun buz kestiği ifade edilirken, Abbas'ın ‘holokost' terimini kullandığını duyan Schozl ise yüzünü buruşturdu.Almanya, holokost ifadesinin sadece Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlar için kullanılmasını istiyor.Holokost, ikinci dünya savaşı ve öncesindeki Nazi Almanyası'nda Yahudilere yönelik yapılan soykırım olarak kabul ediliyor.

“Uygun olduğunu düşünmüyorum”

Toplantı sırasında sessizliğini koruyan Scholz, öncesinde de Abbas'ın İsrail işgal politikalarıyla ilgili 'apartheid' ifadesini kullanmasına karşı çıkarak, "Bu ifadenin uygun olduğunu düşünmüyorum" sözlerine yer verdi.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Scholz, Abbas'ın 'holokost' sözünü kullanmasını kabul edilemez olduğunu, ancak o anda Abbas'a itiraz edemediğini ifade etti.

Birçok Alman siyasetçi Filistin liderinin sözlerine tepki gösterirken Alman Bild gazetesi “Başbakanlık binasında antisemitizm skandalı” başlığını kullandı.

Gazze saldırılarını unutup, Holokost'u konuştular

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail saldırılarına değinmediği açıklamasında, "Mahmud Abbas'ın Alman toprakları üzerinde İsrail'i '50 soykırım' işlemekle suçlaması sadece ahlaki bir rezalet değil, acımasız bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Lapid, şöyle devam etti:

"Holokost'ta 1 buçuk milyon Yahudi çocuk dahil olmak üzere 6 milyon Yahudi öldürüldü. Tarih onu (Abbas'ı) affetmeyecek."

Savunma Bakanı Benny Gantz da Abbas'ın sözlerine sert yanıt verdi. Gantz, Twitter hebasındaki açıklamasında, Abbas'a şu ifadelerle yüklendi:

“Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas) sözleri aşağılıkça ve yanlıştır ve tarihi çarpıtıp yeniden yazma girişimidir. Alman Nazileri ve onları destekleyenler tarafından Yahudi halkını yok etme girişiminde gerçekleştirilen Holokost ile Yahudi halkının anavatanlarında yükselişini sağlayan ve İsrail vatandaşlarını ve vahşi terörizme karşı ülkenin egemenliği koruyan İsrail ordusu arasındaki bu menfur ve asılsız karşılaştırma bir Holokost inkarıdır.”