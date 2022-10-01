Tehditlere Çipras da katıldı: Erdoğan’ın karşısında zayıf ve gidecek bir Başbakan değil, tüm Yunan halkı var

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SİRİZA’nın başkanı Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Miçotakis’i eleştirirken aynı zamanda da Türkiye’ye mesaj gönderdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye karşı askeri ve diplomatik faaliyetlerini artıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e karşı eleştirileriyle gündeme gelen eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye karşıtı koroya katıldı.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SİRİZA'nınbaşkanı Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Miçotakis'i eleştirirken aynı zamanda da Türkiye'ye mesaj gönderdi.

"TÜM YUNAN HALKI VAR"

“Türkiye'ye karşı soğukkanlılık ve kararlılık gerekir. Ulusal egemenlik ve egemenlik haklarımız tehdidi karşısında hepimizin birleştiğini herkesin bilmesinde fayda var. Erdoğan'ın önünde zayıf ve gidecek olan bir Başbakan değil, tüm Yunan halkı var” diyen Çiprsa, şunları kaydetti:

Yeni Demokrasi partisi komşuya karşı tehlikeli bir dış politika izlemeye devam ediyorsa da, örnek olarak rahatsız edilmeden rahatça Ege'de Doğu Akdeniz'de dolaşan Oruç Reis, Türkiye-Libya mutabakatı, ABD'ye üslerin süresiz ve karşılıksız verilmesi anlaşmaları gibi. SİRİZA Partisi hükümete yönelik eleştirilerine devam edecek. Evet cephe komşuya karşı yırtılıyor, ama SİRİZA'nın ND hükümetinin izlediği tehlikeli bir dış politikaya yönelik eleştirileri durmayacak.