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TIMETURK / DÜNYA / TDV'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü

TDV'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtıldı.

3 Saat Önce
2021-07-21 11:26:44
TDV'nin kurban yardımı Azerbaycanlıların yüzünü güldürdü

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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Azerbaycan'da 1260 hisse kurban eti dağıtıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkeye gelen TDV görevlileri gözetiminde başkent Bakü'de veteriner hekimlerin denetimi altında yapılan kesimlerin ardından etler paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtım yapılan bölgelerde Diyanet İşleri Başkanlığı Azerbaycan Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın katılımıyla çocuklara oyuncak hediye edildi.

TDV Azerbaycan Ülke Sorumlusu İrfan Kerim Görgülü, AA muhabirine, 1993 yılından bu yana Azerbaycan'a gıda, kurban eti ve dini yayın yardımında bulunduklarını söyledi.

Bakü'nün en iyi eğitim kurumlarından olan ve TDV tarafından yaptırılan Bakü Türk Lisesi'ndeki öğrencilerin eğitim masraflarını da karşıladıklarını belirten Görgülü, "Kardeş ülkemize desteğimiz sürecek. İki ülke arasında gönül bağlarımız inşallah uzun yıllar devam edecek." dedi.

Karaçukur Camisi din görevlisi Kurban Aliyev, Türkiye ve Azerbaycanlıların kalplerinin bir attığını ifade etti.

Ezelden gelen dostluğun sonsuza kadar sürmesini dileyen Aliyev, "Bayramda bizi unutmadılar, bayram paylarını gönderdiler. Yardıma muhtaç cemaatimize dağıttık. TDV'ye, hayırseverlere, Türk milletine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Azerbaycanlı Salih İshalov, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.

Karabağ'ın kurtulmasında Türkiye'nin, dualarıyla kendilerine destek verdiğini belirten İshalov, "Türkiye her zaman bizim yanımızda. Ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda bizim hep yanımızdalar. Teşekkür ediyoruz. Allah iki ülkeyi birbirinden ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Anar Babayev de kardeş ülke Türkiye'nin bayramda kendilerini unutmadığını ve bu nedenle minnettar olduklarını dile getirdi.

"Son nefese kadar inşallah kardeşliğimiz devam edecek"

Gündüz Süleymanov da Türk halkının desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirterek, "Bakü'de Türk kardeşlerimizin yaptığı camiler var. Allah onları utandırmasın. Son nefese kadar inşallah kardeşliğimiz devam edecek." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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