DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran lideri Hamaney’den Zarif'e tepki: ABD'nin sözlerini tekrarlıyor
Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
İtalyan medyası: 'Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık'
İstanbul otogarında patlayıcılarla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Bakan Varank'tan Babacan'a ''Fren Ali'' yanıtı
Tarihçi İlber Ortaylı’dan ‘ABD ve jenosit’ analizi
Manchester United taraftarları stadı bastı
Hollanda'da elektriklerin kesilmesiyle cihaza bağlı korona hastaları öldü
Sivas Valisi Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış
2020’de en çok askeri harcama yapan ilk 5 ülke belli oldu
'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney'in yorumlara tepkisi: Ülke buna hazır değilmiş
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladı
İstanbul Valiliği'nden alkol satışı açıklaması
Alman Renata 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon’da defnedildi

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

TCG Gaziantep gemisi, 123 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı

Libya açıklarında yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait TCG Gaziantep gemisinin girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 15:46:07
TCG Gaziantep gemisi, 123 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı

Libya açıklarında yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Trablus'un yaklaşık 80 mil kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan gönderilen yardım çağrısı, Libya'nın kuzeyinde görev yapan Libya Türk Görev Grubu gemisi TCG Gaziantep tarafından alındı.

TSK'nın Libya'daki Türk Görev Grubu Komutanlığınca bota ait bilgilerin yerel makamlara iletilmesinin ardından 123 düzensiz göçmen Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Türk Görev Grubu Komutanlığı, iki ülke arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken, deniz gücüyle de Libya Sahil Güvenlik güçlerine insani müdahale alanında destek oluyor.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan