TBMM Başkanı Şentop, Karadağ’da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ ziyareti kapsamında Tuzi şehrindeki Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ ziyareti sürüyor.

Tuzi şehrindeki Mehmet Fatih Medresesini ziyareti sırasında Şentop'a, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve diğer yetkililer eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda Mehmet Fatih Medresesinde okuyan öğrencilerle hasbihal etti.

Eski dönemlerde insanların daha zor şartlarda yaşadığı için Balkanlar ve Türkiye'deki insanların birbirinden habersiz bir dönem yaşadığını söyleyen Şentop, ancak bugünkü sınırların sadece haritalarda mevcut olduğunu, gönül coğrafyasının daha geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Karadağ'ın çok kültürlü ve çok etnikli bir ülke olduğunu anımsatan Şentop, Türkiye'de Boşnak ve Arnavut gibi farklı etnik kökene sahip insanların yaşadığını ve bunların Türkiye'de soydaş olduğunu belirtti.

Şentop, “Bizim tek mesajımız var tüm dünyada; insanların barış içerisinde, kendi inançlarına göre yaşayabilecekleri bir ortamı tesis edebilmek. Bizim dünyaya mesajımız bu. Bu bizim bugün için verdiğimiz bir mesaj değil, yüzyıllarca geriye gittiğimize bu mesajı yaşadığımız ve yaşattığımızı tarih gösteriyor.” diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin yüzyıllarca Balkan coğrafyasında hüküm sürüp buraları yönettiğini belirten Şentop, “Buralarda yaşayan etnik kökenden insanların hepsi kendi etnik kökenlerini, toplumlarını muhafaza etmişler, dillerini muhafaza etmişler, dinlerini muhafaza etmişler, ibadethaneleri yüzlerce yıl ayakta kalmış onların. Osmanlı Devleti o zaman dünyanın en büyük gücü ve kurumları çok iyi çalışan, hala tüm dünyanın örnek almaya çalıştığı iyi kurumlar, bilhassa eğitim kurumları olan bir devlet.” dedi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç de Şentop'un ziyaretinden dolayı şeref duyduklarını ifade ederek “Türkiye güçlü ve dost ülkedir. Türk devlet yetkililerin ziyaretleri sırasında zaman ayırıp bizi ziyaret ettiklerinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Bu bizim için bir destektir. Yalnız olmadığımızı, yanımızda büyük ve önemli dostumuzun olduğunu hissetmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Tuzi şehrinde TİKA tarafından restore edilen Tuzi Nizam Camisi'ni de ziyaret ederek cami hakkında Feyziç'ten bilgi aldı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Gorica Partizan Heykeli'ne Nazi dönemi kurbanları anısına çelenk bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.