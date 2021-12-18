Tayvan referandumunda seçmenler önerilerin tümünü reddetti

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da enerji, çevre, gıda ithalatı ve gelecekteki referandum tarihleriyle ilgili tercihlerin oylandığı dört maddelik referandumda, önerilerin tümünde 'red' oyları galip geldi.