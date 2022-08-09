Tayvan'dan kritik açıklama: Çin işgale hazırlanıyor

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, Pekin’in son tatbikatlarla adayı işgale hazırlandığını söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Ada çevresinde başlattığı tatbikatları beklenen sürede sonlandırmayıp sürdürürken, Tayvan ordusu da tatbikatlara başladı. Ordu, Pingtung bölgesinde savunma amaçlı tatbikatlar düzenledi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu da katıldığı bir toplantıda, Çin'in tatbikatlarıyla bir işgale hazırlandığını söyledi.

Vu, Çin'in Asya Pasifik bölgesinde statükoyu değiştirmeye çalıştığını belirtti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANININ ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: T24 .