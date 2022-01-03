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TIMETURK / DÜNYA / Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Doğu Asya ülkesi Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2022-01-03 13:42:58
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), adanın kuzeyindeki Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yerin 28,7 kilometre altında kaydedildiği belirtilen sarsıntı, adanın merkezindeki şehirlerde ve kuzeydeki Taipei'de hissedildi.

Depremin ardından herhangi yaralanma veya hasar bildirilmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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