Çin ile ABD arasında Tayvan yüzünden çıkan gerilim sürerken, Çin devlet medyasında yayımlanan bir haberde ise, “Tayvan Boğazı'nda savaş çıkar çıkmaz önce Amerikan birlikleri öldürülecek” denildi.

Çin ile Tayvan arasında gerilim sürerken, Çin devlet medyasından ABD'ye uyarı geldi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayını People's Daily'nin sahibi olduğu Global Times portalında yayımlanan bir haberde, “Tayvan Boğazı'nda savaş çıkar çıkmaz önce Amerikan birlikleri öldürülecek” denildi.

Global Times portalı, ABD ordusunun Tayvan'daki varlığına ilişkin bilgilerin açıklanmasının, boğazın iki yakası arasındaki savaşın yaklaşmasını hızlandırmaktan başka bir işe yaramadığını dikkat çekerek, Washington yönetimini uyardı.

Global Times portalı, Amerikan Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı haberinde, ABD Silahlı Kuvvetlerinin yardımcı birimlerinden yaklaşık iki düzine özel kuvvet ve askeri personelin en az bir süredir "yerel askeri personeli eğitmek için Tayvan'da gizlice faaliyet gösterdiğini" bildirdi.

Gazete, “ABD, birliklerini Tayvan'a göndermek çok büyük bir hata. Resmi olmayan yayınlar, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin altını oyuyor. Geçmişte Washington, Tayvan'da yeni silahların nasıl kullanılacağına ilişkin satış sonrası eğitim için ordusunu adaya da gönderdi, ancak bu daha hassas bir şekilde yapıldı. Şimdi Amerikalılar, bunun için en hassas zamanı seçerek Pekin'e bir sinyal göndermeye çalışıyorlar” dedi.

Gazete yorumunu şöyle sürdürdü:

“ABD, Çin'in sinirlerini bozmak istiyor. Bu, Washington'un tutarlı taktiğidir. Pekin, hem Washington hem de Tayvan'ın gizli anlaşmalarının ciddiyetinin tam olarak farkında olmaları için yeni provokasyonlara yanıt vermeli. Aksi takdirde, bir sonraki aşamada, ABD askeri personeli Tayvan adasında resmi olarak görünebilir ve adada fiili bir Amerikan garnizonu oluşturmak için sayıları onlardan yüzlere hatta daha fazlasına çıkacaktır. Ateşle oynadıklarını, bir savaşı kışkırttıklarını ve eylemlerinin sonuçlarının hem ABD hem de Tayvan için çok ciddi olacağını bilmelerini sağlamalıyız.

ABD ve Tayvan, Çin'in askeri hazırlıklarını tamamlamasından ve Tayvan sorununu zorla çözmesinden endişe duyuyor. Ancak Amerikan ordusunu adaya göndermek yalnızca Çin'in kararlılığını sağlar, askeri harekat hazırlıklarını hızlandırır ve kritik anı daha da yakınlaştırır. Bu nedenle Pekin, Amerikan birliklerinin Tayvan'a konuşlandırılmasının bir işgal olduğunu açıkça ilan etmelidir.

Çin istediği zaman onlara karşı askeri saldırı başlatma hakkına sahiptir. Güvenlikleri konusunda hiçbir söz vermiyoruz. Tayvan Boğazı'nda savaş çıkar çıkmaz önce Amerikan birlikleri öldürülecek. Bu açıklamayla, genç Amerikan askerlerinin hayatlarını riske atan tehlikeli bir oyun oynadığını Washington'a açıkça göstermeliyiz.

Pekin, Washington ve Tayvan'a devrilme noktasının yaklaştığını hissettirmeli. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan, Çin'in kendi melodilerine göre dans etmeyeceğini anlamalıdır. ABD, Çin'in gelişimini kontrol altına almak için Tayvan'ın savunmasını güçlendirmek istiyor. Ancak Afganistan'daki savaş, Vietnam'da olduğu gibi, Amerikalıların çabalarının boşuna olduğunu gösterdi.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.