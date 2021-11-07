DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan: 'Bu müptezel adama gereken dersin verilmesi lazım'
“Balkanlar’da savaş çanları”
İçeri giremeyince ateşe verdi, 50 güvercin yanarak öldü
Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu
Boğaz girişinde milyonlarca dolar maliyetli sis bekleyişi
BBP'den şehitlikteki uygunsuz görüntülere tepki
Ata tohumuyla yetişen bal kabağından 5 milyon TL gelir
“Artık nasıl ‘Ben sizin bacınızım’ diyeceksiniz Meral Hanım?”
Tavuk ürünleri yüklü Türk tırı İran'da yağmalandı
Cezaevinde asılı bulunan avukatla ilgili yeni gelişme
Dune filmindeki şaşırtıcı gerçek: İslami motifler ayıklanmış
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Yargıtay, çocuğa annesinin soyadını verdi
Libya: 3 toplu mezar daha bulundu
'Nutuk’u arkasına alıp affedilmez terbiyesizliğini temize çekmeye çalıştı'

TIMETURK / DÜNYA / Tavuk ürünleri yüklü Türk tırı İran'da yağmalandı

Tavuk ürünleri yüklü Türk tırı İran'da yağmalandı

İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

2 Saat Önce
2021-11-07 19:10:08
Tavuk ürünleri yüklü Türk tırı İran'da yağmalandı

İran'da devrilen Türk tırındaki tavuk ürünlerinin yağmalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

iran-turk-tirindaki-tavuk-kolileri

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İran'a tavuk ürünü taşıyan Türk firmasına ait tır, dün Merivan şehrinin dağlık bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1636299026-586215765

Kazada etrafa saçılan koliler halindeki tavuk ürünleri yoldan geçen kişilerce yağmalandı. O anları bir tır sürücüsü cep telefonu kamerası ile kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş