Tavuk maskeleriyle Burger King'i bastılar!

'L214' adlı hayvan hakları savunucusu dernek, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki göstermek amacıyla Burger King'i bastı.

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, Burger King'e ait restoranı tavuk maskeleriyle bastı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde onlarca kişinin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.

"TAVUKLAR GİBİ SIKIŞIN"

Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısı asan aktivistler tavuk maskeleriyle yan yana durarak eylem yaptı.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.