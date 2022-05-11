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TIMETURK / DÜNYA / Tatilde infaz edildi! Mafyayla mücadele eden savcıyı jet skiyle gelip öldürdüler

Tatilde infaz edildi! Mafyayla mücadele eden savcıyı jet skiyle gelip öldürdüler

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da organize suçlara karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen savcı Marcelo Pecci, Kolombiya'daki balayı sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

13 Saat Önce
2022-05-11 12:32:34
Tatilde infaz edildi! Mafyayla mücadele eden savcıyı jet skiyle gelip öldürdüler

Paraguay'da organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak olarak görev yapan Marcelo Pecci, Kolombiya'nın Baru Adası'ndaki balayı tatili sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Savcı Pecci olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Claudia Aguilera ise saldırıda yara almadı. Aguilera, plajda iki adamın kendilerine yaklaştığını söyleyerek, “İki adam jet ski ile gelerek Marcelo'ya saldırdı. Birisi inip tek kelime etmeden Marcelo'yu iki kez vurdu, biri yüzüne, diğeri sırtına isabet etti” dedi. Saldırganlar kayıplara karışırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kolombiya Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas yaptığı açıklamada, soruşturmaya ABD'den yetkililerin de yardım edeceklerini belirtti.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, saldırıyı “korkakça bir cinayet” olarak nitelendirerek, “Bu trajik olayı en sert şekilde kınıyor ve organize suçla mücadeleye olan bağlılığımızı yineliyoruz” dedi.

Çiftin kaldığı Decameron Otel'den yapılan açıklamada ise, “Suikastçılar sahile geldi, misafirlerimizden birine saldırdı ve öldürdü” denildi.

Savcı Pecci, saldırıdan saatler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise eşinin hamile olduğunu açıkladı.

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