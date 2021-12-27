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Tataristan Cumhurbaşkanı'ndan Moskova yönetimine tepki

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, kendisine 'cumhurbaşkanı' sıfatı verilmesini ortadan kaldıran yasayla ilgili görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-27 15:47:13
Tataristan Cumhurbaşkanı'ndan Moskova yönetimine tepki

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Federasyonu'nun Bölgelerindeki Kamu Otoritesinin Organizasyonu ile ilgili Genel Prensipler" yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Telekom

Yasadaki en üst düzey bölge yöneticinin sıfatının kullanımıyla ilgili maddeleri değerlendiren Minnihanov, Tataristan Cumhuriyet Devlet Şurası'nın (Tataristan Parlamentosu) bu yasaya karşı çıktığına dikkati çekti.

Minnihanov, "Yasa artık kabul edildi. Biz yasalara uyan insanlarız. Ancak öyle oldu ki görüşümüz dikkate alınmadı." dedi.

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas'ın tasarıyı hazırlayanlardan biri olduğuna dikkati çeken Minnihanov, "Eğer Klişas meclisimize gelip bizimle görüşse, yasayı anlatsaydı, pozisyonumuz farklı olabilirdi." diye konuştu.

Minnihanov, bu yasanın Rusya Devlet Başkanına "bölge başkanını güven kaybı nedeniyle görevden alabilme yetkisi" verdiğine dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanı" sıfatı verilmesini ortadan kaldıran yasa

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda bazı milletvekilleri, eylül ayında Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin en üst yöneticisinin sıfatının kullanımına ilişkin federal düzeyde yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarı, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Şurası'na gönderilmişti. Tataristan Meclisi de 25 Ekim'de yapılan toplantıda 100 milletvekilinden 82'sinin oyu ile söz konusu tasarıyı reddetmişti.

Buna rağmen, tasarı, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda 14 Aralık'ta kabul edilmişti. Federasyon Konseyi'nde de 15 Aralık'ta onaylanan yasa, 21 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.

Yasaya göre, federasyonu oluşturan bölgelerin en üst düzey yöneticisi "bölge başkanı" olarak sıfatlandırılacak. Yasadaki bölge başkanının sıfatı ve yetkileriyle ilgili kısım, Haziran 2022'de yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye Tataristan ve Başkurdistan karşı çıkmıştı

Söz konusu düzenlemeye 2013'te sadece Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetleri itiraz etmişti.

Başkurdistan milletvekilleri, "devlet başkanı" görevini kaldırmayı ve yerelde "Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı" adının kullanılmasını öneren değişikliği 2014'te onaylayarak federal yasayı uygulamaya sokmuştu.

Düzenlemeye karşı çıkan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, görevinin adının yasa ile açıklanacağını duyurdu. 2015'te Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un bu sıfatını bir yıllığına daha kullanabileceğine yönelik çıkarılan yasayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onaylamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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