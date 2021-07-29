Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Bakan Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.