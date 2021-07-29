DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bakan Koca: Yapılan aşı dozu 71 milyonu aştı
Küresel güçlerin işgali ve Irak’ta yağmalanan kültür hazineleri
Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Analiz: 'Enflasyon tahminleri, fiyat baskıları neticesinde yükseltildi'
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı
7 çocuklu dayı 'aşı kısırlık yapıyor' derse!
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı
İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur gaming aksesuarlar tanıtıldı
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mezunlarla bir araya geldi

TIMETURK / DÜNYA / Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Bakan Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Bakan Muş'u kabul etti

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Ticaret Bakanı Muş'u kabul etti

6 Saat Önce
2021-07-29 14:26:01
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Bakan Muş'u kabul etti

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında kabul etti.

E7cy0fdWUAAgKUE

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

E7cy1blWQAEIqr4

E7cy2UuXMAIYA-K

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş