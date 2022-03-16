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TIMETURK / DÜNYA / Tartışmalı sigara kararı: 2010’dan sonra doğanlara satılmayacak

Tartışmalı sigara kararı: 2010’dan sonra doğanlara satılmayacak

Danimarka’da sigaranın 2010’dan sonra doğan vatandaşlara yasaklanması gündemde.

2 Saat Önce
2022-03-16 13:52:08
Tartışmalı sigara kararı: 2010’dan sonra doğanlara satılmayacak

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, gazetecilere açıklamalara yaparak gündemde olan yeni radikal planların detaylarını paylaştı. Heunicke, “Umudumuz 2010'da ve sonrasında doğanların sigaraya başlamaması ya da nikotin bazlı ürün kullanmamasıdır” dedi.

2010'dan sonra doğanların sigara almasının yasaklanacağını söyleyen Heunicke, yasal olarak sigara içme yaşının da sonraki nesiller için yükseltilebileceğini dile getirdi. Heunicke, “Eğer gerekli görülürse, bu ürünlerin satışını bu jenerasyona yasaklayabilir ve kademeli olarak yaşı yükseltebiliriz” dedi.

Sigara tiryakiliği ile tanınan 81 yaşındaki Danimarka Kraliçesi Margrethe'in bu konuda ne düşündüğüne dair bir açıklama yapılmadı. Danimarka Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 15-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 31'inin sigara alışkanlığı bulunuyor. .

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