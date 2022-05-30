Tarihte ilk! İsrail ve BAE arasında ticaret anlaşması

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Salı günü Dubai’de iki ülke arasındaki ticareti artırmayı hedefleyen bir serbest ticaret anlaşması imzalayacak.

Bloomberg HT'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre aralarında gıda, tarım, kozmetik ürünleri, tıbbi ekipman ve ilaçların da bulunduğu iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergisi kaldırılacak.

İki ülke resmi olarak ilişkilerini ABD'nin aracılık ettiği ve 2020 yılında imzalanan anlaşma kapsamında başlatmıştı. Bu anlaşma İsrail'in bir Arap ülkesiyle imzaladığı ilk ticaret anlaşması olacak. Daha önce Arap ülkeleri ticari ilişkileri bulunmayan İsrail'in İbrahim anlaşması sonrası BAE ile arasındaki ticaret 900 milyon dolara ulaşmıştı.