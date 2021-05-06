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Tarihi değiştirecek keşif! Daha eskisi yok

Arkeologlar, Afrika’da yürüttükleri alan araştırması sırasında kıtadaki en eski insan mezarını keşfetti. Tamamlanan analiz sonucunda kemiklerin, dizleri karnına çekilmiş olarak sağına yatar bir şekilde bulunan ve yaklaşık 80 bin yıl önce kefenlenerek defnedildiği tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu sonucuna varıldı.

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06.05.2021 01:40:01
Tarihi değiştirecek keşif! Daha eskisi yok

Detayları “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada, Kenya'nın güneydoğusunda bulunan Panga ya Saidi mağarasında gerçekleştirilen kazılarda bulunan kemiklerin yaklaşık 80 bin yıl önce defnedilmiş 3 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.

2013 yılında yapılan kazı sonrası ilk parçaları keşfedilen kemiklerin oldukça hassas durumda olduğunu belirten arkeologlar, kemikleri zarar vermeden bulunduğu bölgeden çıkartabilmenin 4 yıldan uzun sürdüğünü ifade etti.

Kemiklerin bulunduğu bölgeyi 40 santimetre çapında ve 13 santimetre derinliğinde bir blok halinde çıkartarak koruyucu malzemelerle kaplayan arkeoloji ekibi, bloku incelenmesi için Nairobi Ulusal Müzesi'ne gönderdi.

Araştırmacılar daha sonra kemiklerin içinde bulunduğu toprak blokunu 3 boyutlu x-ray cihazı ile daha detaylı incelemek üzere İspanya'daki özel bir laboratuvara gönderdi.

Tamamlanan analiz sonucunda kemiklerin, dizleri karnına çekilmiş olarak sağına yatar bir şekilde bulunan ve yaklaşık 80 bin yıl önce kefenlenerek defnedildiği tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu sonucuna varıldı.

Defnedilen çocuk bedeninin yanında insan yapımı aletlere de rastlayan araştırmacılar, çocuğun defin şeklinin sadece insanlara ait olabilecek ve bir inanç sistemini yansıtan karmaşık ölüm ritüelini yansıttığına dikkat çekti.

Max Planck Enstitüsü İnsanlık Tarihi Bilimi Tarih Öncesi profesörlerinden Michael Petraglia gerçekleştirilen keşfi “olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Bu Afrika'da bulunan en eski insan mezarı. Bizlere bugün çok tanıdık gelen bilme yetimiz, sosyalliğimiz ve davranışlarımız hakkında bir şeyler anlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce kıtanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında arkeologlar 74 bin yıllık bir mezar bulmuşlardı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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