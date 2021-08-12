''Tarihi bir an'': İsrail’in Fas'taki iletişim ofisi açıldı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Fas’ta, İsrail’in iletişim ofisini açtı.

Lapid, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Rabat'taki iletişim ofisinin açılışını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Açılışa Fas'ı temsilen Fas Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden sorumlu Bakan Muhsin el-Cezuli katılırken, törende İsrail'in Fas'taki geçici Diplomatik Misyon Şefi Büyükelçi David Govrin ve İsrail Sosyal Yardımlaşma Bakanı Meir Cohen de hazır bulundu.

Lapid, ilk resmi ziyareti kapsamında dün geldiği Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşerek, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi iş birliğini güçlendirmeye yönelik 3 anlaşmaya imza atmıştı.

İSRAİL İLE FAS'TAN NORMALLEŞME ADIMI

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.