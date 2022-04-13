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Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

Kuzey Kore'nin, Güney Koreli bir şirket tarafından Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş bir golf sahası ve bazı tatil tesislerini yıktığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-04-13 13:47:28
Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

Kuzey Kore ve Güney Kore hükümetleri arasında Soğuk Savaş döneminden bu yana devam eden gerilim, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde diyalog zeminine oturtulmuş ve iki ülke arasında önemli adımlar atılmıştı. Ancak son dönemde Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemeleri tarafların arasının açılmasına neden olmuş ve bölgedeki tansiyon yeniden yükselmişti.

Son olarak, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait bir tesisin yıktığı bilgisi, Güneyli yetkililerin tepkisine neden oldu. Chosun Media'da yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, gazetecilere verdiği demeçte, "Kuzey'in golf sahasını ve tatil köyünü yıktığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Pyongyang'ı neler olduğunu açıklamaya ve bir çözüm bulmak için sınır ötesi görüşme çağrısına hızlı yanıt vermeye çağırdı.

YIKIM BİTMEK ÜZERE

Son ticari uydu görüntüleri de Kuzey'in Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş otelin yıkımını neredeyse bitirdiğini, yakındaki golf sahasını ve tatil beldesini de yıktığını gösteriyor.

Yıkılan tesisin, Güney Koreli firma Hyundai Asan tarafından inşa edildiği ve teknik olarak Güney'e ait olduğu kaydedildi. .

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