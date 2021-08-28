Taliban uyuşturucuya savaş açtı

Taliban hareketinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, hareketin Afganistan’da iktidara geldikten sonra uyuşturucuyla mücadele tedbirlerini sıkılaştıracağını ve afyon üretimini önlemek için 'iddialı bir plan” hazırladıklarını açıkladı.

Taliban hareketinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, hareketin Afganistan'da iktidara geldikten sonra uyuşturucuyla mücadele tedbirlerini sıkılaştıracağını ve afyon üretimini önlemek için "iddialı bir plan” hazırladıklarını açıkladı.

Mücahid RT'ye verdiği demeçte, "Şu anda yaklaşık üç milyon Afgan uyuşturucu bağımlısı. Bu bizim için trajik bir olay. Uyuşturucu üretimi ve imalatından kurtulmaya çalışacağız. 2001 yılında uyuşturucu üretimini ortadan kaldırmayı başardık. Bazı eyaletlerde hâlâ ilaç için afyon yetiştiriliyor ve toplanıyor. Burada da sadece bölge ülkeleriyle değil, diğer ilgili ülkelerle de işbirliği yapmak gerekiyor. Çiftçileri afyon yerine başka ürünler yetiştirmeye yönlendirmek gerekiyor” dedi.

Mücahid, "Taliban"ın havalimanları ve sınır geçiş bölgelerinden uyuşturucu geçişine izin verilmemesine dikkat edeceğini vurgulayarak, bir sonraki hükümetin bu soruna özellikle dikkat edeceğini umduğunu dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.