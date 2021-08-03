Taliban, Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi

Ülkenin güneyi ve batısının en önemli kentleri olan Kandahar, Hilmend ve Herat şehir merkezlerinde Taliban'a bağlı güçlerle Kabil hükümeti güvenlik güçleri arasında çatışmalar günlerdir devam ediyor.

Ülkenin güneyi ve batısının en önemli kentleri olan Kandahar, Hilmend ve Herat şehir merkezlerinde Taliban'a bağlı güçlerle Kabil hükümeti güvenlik güçleri arasında çatışmalar günlerdir devam ediyor.

ABD ve Türkiye'nin desteklediği Kabil hükümeti güvenlik güçleri ülkenin güneyindeki kentlerde devam eden olağanüstü halden dolayı bölgeye ilave özel kuvvet personelleri gönderdi.

Hilmend-Leşkergah

Hilmend vilayeti merkezi olan Leşkergah şehrinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 6. gününe girdi. Geçtiğimiz yıldan bu yana Leşkergah'ın çevresindeki kırsal alanı kontrolü altına alan Taliban güçleri uzun süredir kent merkezini kuşatma altında tutuyordu.

Leşkergah'ın 10 mahallesinden 9'u Taliban kontrolünde

Leşkergah'tan haber aktarımı yapan kaynaklar kentin dört bir yanında çatışmaların devam ettiğini ifade ederken, kent merkezinin 10 mahallesinden 9'u Taliban kontrolüne geçmiş durumda.

Çatışmalara destek veren ABD ve Kabil yönetimine bağlı savaş uçaklarının saldırılarında ise çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Leşkergah'ta dün düzenlenen hava saldırılarında sivil yaşam alanları hedef alınmış ve 8'i çocuk 1'i kadın en az 9 sivlin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Hava saldırılarında ölen sivillerin sayısının bugün itibarıyla 15'i bulduğu ifade ediliyor.

Kabil yönetimi ise hava saldırılarının Taliban'ı hedef aldığını öne sürüyor.

Hava saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar

Ulusal Radyo ve Televizyon binası Taliban kontrolünde

Öte yandan Leşkergah şehrinde ilerleyen Taliban dün sabahki saldırılarında Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi.

Kentteki radyo yayınlarını kesen Taliban güçleri, kendi kanalları olan "Şeriatın Sesi"ni FM bandı üzerinden yayına soktu. Belli saatlerde yayın yapan radyodan günlük haberler, Kuran-ı Kerim tilavetleri ve acil durum anonsları geçiliyor.

Kandahar şehri

Hilmend şehir merkezinde olduğu gibi Kandahar'ın merkezi de uzun süredir Taliban kuşatması altında. Ancak bu bölgedeki çatışmalar, Hilmend'e nispeten daha durgun vaziyette.

Afganistan'da savaşan taraflar için oldukça büyük sembolik öneme sahip olan Kandahar kenti, Taliban ile Kabil hükümeti güçlerinin en fazla üzerinde durduğu bölge. 'Güneyin başkenti' olarak bilinen Kandahar'a yönelik henüz nihai bir Taliban saldırısı başlamış değil. Ancak hareket, kentin eteklerinde oldukça etkin durumda.

Herat şehri

Herat şehir merkezinde Taliban ile hükümet güçleri arasında çatışmalar bugün 7. gününe girdi. Şehrin batı kapılarında yoğunlaşan çatışmalarla birlikte Taliban bu eksende bazı mahalleleri ele geçirmiş durumda.

Şehir merkezinde hükümet güçlerinin Taliban'a karşı savunmasına, milis gruplar da destek veriyor. Taliban ilerleyişine karşı gece sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde milis güçler nöbet noktaları oluşturmuş durumda.

Taliban karşıtı Cemiyet-i İslami milislerinin en önemli merkezlerinden olan Herat Taliban eline geçerse, Cemiyet-i İslami güçlerinin ciddi şekilde çözülmeye uğrayacağı aktarılıyor.

Afganistan'ın en önemli şehirleri olan Kandahar, Hilmend ve Herat'ta Taliban ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmaların daha da uzamasının bölgedeki insani duruma da etki edeceği ifade ediliyor.

Taliban'ın hedefindeki Herat şehrinin en az 3 milyon, Leşkergah'ın ise 200 binden fazla nüfusa ev sahipliği ettiği biliniyor.

Afganistan'ın güneyindeki şehirlerden herhangi birinin Taliban tarafından ele geçirilmesi durumunda bölgedeki diğer vilayetlerde çözülmeler yaşanmasından endişe eden Kabil yönetimi, bu vilayetlere ilave güvenlik personeli sevk ediyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.