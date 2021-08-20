Taliban, Twitter ve Facebook'a da karşı mı?

Taliban Afganistan'ı en son yönettiğinde, sosyal medya henüz yoktu. ABD devleri Facebook ve Twitter, iktidara geldiklerinden bu yana, 'terör örgütleri' ile bağlantılı hesapların yasaklanması ve halkın bilgiye olan ilgisi arasında ikiye bölünmüş durumda.

Afganistan'da Taliban'ın siyasi hesap ve atılımları sürerken yönetim anlayışı ve ekonomik-sosyal olay ve durumlara bakış açısı da en çok sorgulanan konular arasında. Son olarak Taliban'ın sosyal medyaya nasıl yaklaştığı ve sosyal medya kullanımı ve içeriği hususunda ne tür tutum takınacağı merak konusu....

Bazı Taliban yetkililerinin mesajlarını iletmek için bu platformu kullanmalarının "kamu yararı" olduğu görüşünde bulunanlar var.

Delhi merkezli terörle mücadele analisti Kabir Taneja, Taliban'ın saldırıları sırasında özellikle Twitter ve Facebook'ta aktif olmasına rağmen, Afganların internete erişimini kısıtlamaya çalışabilecekleri konusunda uyarıyor ve sokaktaki Taliban karşıtı protestocuların görüntülerine atıfta bulunuyor.

Taliban'dan önce sosyal medya yoktu

Le Matin'deki habere göre, Afganların internete erişimini kısıtlamaya çalışabilecekleri konusunda uyarırken sokaktaki Taliban karşıtı protestocuların görüntülerine atıfta bulunuyor. şehir bu hafta viral oldu. "Bu tür bir olay, Taliban'ı önümüzdeki zamanlarda İnternet erişimini ciddi şekilde kontrol etmeye zorlayabilir" diye uyarıyor. Taliban Afganistan'ı en son yönettiğinde, sosyal medya henüz yoktu. ABD devleri Facebook ve Twitter, iktidara geldiklerinden bu yana, "terör örgütleri" ile bağlantılı hesapların yasaklanması ve halkın bilgiye olan ilgisi arasında ikiye bölünmüş durumda.

Twitter'e sessiz kalamadılar

Kabil'e ulaşıldığında Taliban ile ilgili uluslararası panik yaşanmıştı.Taliban yetkilileri sakinlik mesajı göndermek için Twitter'a başvurmuşlardı. Genç kızları savaşçılarla evlenmeye zorladıkları iddiaları karşısında da “zehirli propaganda” açıklamasında bulunuldu. örneğin uluslararası sözcüleri Suhail Shaheen'e 350.000 “takipçisine” güvence verdi.Taliban'ın tweet atabilmesi çok kızdı.

ABD Temsilcisi Doug Lamborn ve çevresi, Twitter'ın Taliban'a kendilerini meşru olarak sunmalarına izin veren küresel bir megafon sağladığı için öfkeli olduğunu duyurmuştu.WhatsApp mesajlaşmasında, Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid'in hesabı engellenmiş görünüyor ve bir sözcü bunu AFP'ye doğrulamayı reddetti.

WhatsApp'ın sahibi Facebook, yıllardır Taliban'ı bir "terör örgütü" olarak gördüğünü ve bu nedenle platformundaki ve aynı zamanda sahibi olduğu Instagram'daki Taliban hesaplarını engellediğini doğruladı.“Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak cezalandırılıyor ve 'tehlikeli örgütler' konusundaki politikalarımız uyarınca onları hizmetimizden yasakladık. Bir Facebook sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, bu, Taliban tarafından veya adına yönetilen hesapları kaldırdığımız ve övgü, destek ve temsillerini yasakladığımız anlamına geliyor.

Haberde şunlara dikkat çekildi: "İnternet savunuculuğu grubu Access Now'ın Asya başkanı Raman Chima'ya göre, sosyal ağlar, hükümet atamalarına güvenmek yerine Taliban'dan şiddeti teşvik eden mesajları değerlendirmeye odaklanmalıdır.Taliban'ın, bazıları on binlerce "takipçisi" olan Afgan hükümet bakanlıklarının resmi hesapları aracılığıyla iletişim kurmasına ve bir "mavi rozet" aracılığıyla sertifika almasına izin verilip verilmeyeceği sorusu yanıtsız kaldı.IŞİD gibi diğer örgütlerden (organizasyonlardan) iletişimin gücü hakkında çok şey öğrendiler"

Terörle Mücadele Analisti Kabir Taneja,Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar iktidarda oldukları süre boyunca ellerinde olmayan bir silah olan sosyal medyanın gücünün farkına vardığını hatırlıyor. “IŞİD gibi diğer örgütlerden (örgütlerden) iletişimin gücü hakkında çok şey öğrendiler” diyor. Analist, Celalabad şehrinde bu hafta viral hale gelen Taliban karşıtı protestocuların görüntülerine atıfta bulunarak, Taliban'ın başarılı saldırıları sırasında özellikle Twitter ve Facebook'ta aktif olmasına rağmen, Afganların internete erişimini kısıtlamaya çalışabilecekleri konusunda uyarıyor. . "Bu tür bir olay, Taliban'ı önümüzdeki zamanlarda İnternet erişimini ciddi şekilde kontrol etmeye zorlayabilir" diye uyarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.