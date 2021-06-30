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''Taliban Türkiye'ye saygı duyuyor''

Amerikan düşünce kuruluşu Wilson Center uzmanlarından Michael Kugelman Türkiye’nin Afganistan’daki rolü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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30.06.2021 20:06:41
''Taliban Türkiye'ye saygı duyuyor''

Dış Politika Analisti Kugelman, “bölgede ABD ve NATO'nun başka birçok müttefiki olmasına karşın Afganistan'da böyle bir rolü üstlenmede neden Türkiye'nin düşünüldüğü” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Bunun birçok nedeni var. Öncelikle, Türk askerleri zaten havaalanında güvenliği sağlıyor. Dolayısıyla, zaten bu işi yapmakta oldukları için pürüzsüz bir geçiş olacaktır, işi yapmaya devam edecekler sadece. İkinci bir neden de Türkiye bir NATO üyesi ve Taliban da Türkiye'ye saygı duyduğunu net biçimde ortaya koydu, Türkiye'den büyük bir İslam ülkesi olarak bahsetti. Dolayısıyla Taliban'ı Afganistan'da bir miktar yabancı varlığın bulunmasına ikna edebilecek bir NATO ülkesi varsa o da Türkiye. Bununla birlikte, Taliban'ı buna razı olmaya ikna etmek zor olacak, bu fikri zaten reddetmişlerdi. Ama bence Türkiye'nin zaten bu güvenlik rolünü yerine getirmekte olan bir ülke olması, Afganistan'da önemli boyutta varlığının bulunması, bu ülkeyle uzun bir geçmişinin olması, hem Kabil hem Taliban'la iyi ilişkileri, NATO içindeki tek Müslüman ülke olması, bunlar bu bağlamda bence önemli unsurlar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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