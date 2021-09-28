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TIMETURK / DÜNYA / Taliban tankları Tacikistan sınırında! Rusya alarma geçti

Taliban tankları Tacikistan sınırında! Rusya alarma geçti

Afganistan'da 15 Ağustos'ta Kabil'in düşmesiyle yönetimi tekrar ele geçiren Taliban ve Rusya arasında kriz yaşanıyor. Rus medyası, Taliban'ın Tacikistan sınırına binlerce silahlı militanını gönderdiğini, sınır hattında tankların da görüldüğünü yazdı.

3 Saat Önce
2021-09-28 10:09:09
Taliban tankları Tacikistan sınırında! Rusya alarma geçti

Afganistan'da 15 Ağustos'ta Kabil'in düşmesiyle yönetimi tekrar ele geçiren Taliban ve Rusya arasında kriz yaşanıyor. Binlerce silahlı Taliban'ın sınıra yığıldığını aktaran Rus medyası, örgüte ateş püskürüyor.

Tacikistan'la 1400 kilometreyi aşan bir sınıra sahip olan Afganistan'da, Tacik militanların bir araya gelmesi Rusya'yı da alarm durumuna geçirdi. Duşanbe yönetimi, Taliban saflarında yer alan Tacik militanların sınırı geçip Tacikistan'a sızmayı planladıklarına dair istihbarat aldığını hafta sonu açıkladı.

'Sınırdan binlerce militan var'

Rus medyası, Taliban'ın Tacikistan sınırına binlerce silahlı militanını gönderdiğini, sınır hattında tankların da görüldüğünü yazdı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise geçtiğimiz günlerde, Taliban'ın tanınmasının gündemlerinde olmadığını söylemişti.

'İç işlerimize karışmayın karşılığı olur'

Taliban yönetimi, komşu ülke Tacikistan'ı kendi iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak "karşılığı olacağını" bildirmişti.

Rudaw'da yer alan habere göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da 17 Eylül'de başkent Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında yaptığı konuşmada, "Tehditlerin sorumluluk bölgemize sızma olasılığını önlemek için Afganistan çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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