Taliban'tan ''Kabil Havalimanı'' açıklaması: Katar restorasyonu bitirdi

Taliban Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Katar'ın Kabil Havalimanı'nın restorasyonunu tamamladığı belirtildi.

Taliban'ın yönetimindeki Afganistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın Kabil Uluslararası Havalimanı'nı yenileme misyonunu tamamladığını söyledi. Taliban, havalimanının operasyonlarına devam ettiğini söyledi.

Taliban, Katar'a teşekkür ederek, Kabil havaalanını rehabilite etme ve yeniden açma görevinin tamamlandığını duyurdu, Katar teknik ekibinin görevlerini başarıyla tamamladığını da açıklamaya ekledi.

Mayıs ayında Taliban, Katar'ın bu tesisleri işletmek için teklif vermesine rağmen, ülkedeki üç havalimanını yönetmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şirketle anlaşma imzaladı.

Aralık 2021'de Türkiye ve Katar'dan şirketler, hizmet dışı bırakılan Kabil havaalanındaki operasyonların yeniden başlatılmasına yardımcı olmak için Taliban'a teklif götürmüştü. .