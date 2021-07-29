Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini varoluş kriziyle karşı karşıya bıraktı

ABD'nin, Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişliği (SIGAR), Taliban'ın ABD ile Şubat 2020 anlaşmasının ardından saldırılarını ikiye katlamasının sonucu Afgan hükümetinin bir 'varoluş krizi' ile karşı karşıya kaldığını savundu.

SIGAR tarafından hazırlanan rapora göre, Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarının sayısı, ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de imzalanan Doha anlaşması öncesi üç ayda 6 bin 700 iken, sonrasında Eylül-Kasım 2020 döneminde 13 bin 242'ye yükseldi.

Saldırı sayısı, sonraki her üç aylık dönemde 10 binin üzerinde devam etti.

Böylece Taliban saldırılarında artış yaşandığı uzun süredir bilinmekle birlikte bunun sayısal verileri ilk kez açıklanmış oldu.

ABD, Taliban'ın Kabil hükümetiyle bir barış anlaşması müzakere edeceği beklentisiyle tüm birliklerini Afganistan'dan çekmeye başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.