DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs ölümleri 582 bine dayandı
Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı?
'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'
Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak
İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı
Kudüs'teki İsrail şiddetinin perde arkası: Yıldır, kov, işgal et
Ruhani'den kriz çıkartacak ret!
Öğretmenlere “Z kuşağıyla anlaşma” dersi
Çekler ibraz edilecek mi? Karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi?
Almanya, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı
Nijerya'da camiye saldırı: 40 kişi kaçırıldı
Erdoğan'dan Abbas ve Heniyye'ye telefon
Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı
Çorum FK'da bir istifa daha!
ZUBİZU Uygulaması nedir?

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu. Hükümetten henüz Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 08:43:28
Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, militanlara bayram süresince herhangi bir saldırı düzenlememesi talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Taliban militanlarının hükümetin kontrolünde olan bölgelere ve aynı şekilde hükümet güçlerinin de Taliban'ın kontrolündeki bölgelere seyahat edemeyeceği kaydedildi.

Halkın bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ateşkes kararı alındığı ifade edilen açıklamada, ateşkes süresince karşı taraftan yapılacak herhangi bir saldırıya ise karşılık verileceği vurgulandı.

Hükümetten henüz Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan başkent Kabil'de 8 Mayıs'ta bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan