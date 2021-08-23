DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara uyarı
ABD'den BioNTech aşısına tam onay
Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül'ün kardeşi kim? Can Gönül Gökhan Gönül'ün kardeşi mi?
'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti
İngiliz basınından Türkiye özrü
Taliban, merkez bankası başkanı atadı
'Manavgat'ı ben yaktım' diyen zanlının ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Ortaokullar ne zaman açılacak 2021 | Ortaokul 5. sınıf uyum eğitimi var mı?
Angelina Jolie'den ''Afganistan'' açıklaması: Bir Amerikalı olarak utanıyorum
Gazze Şeridi'nde koronavirüs salgınında 3. dalgaya girildi
Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor
Memur zammı hakem kuruluna gidecek mi? Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı? Sendika hükümetin zam teklifini kabul etti mi?
Min-jae Kim: 'Canavar lakabımdan memnunum'
Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

TIMETURK / DÜNYA / Taliban, merkez bankası başkanı atadı

Taliban, merkez bankası başkanı atadı

Taliban, Afganistan Merkez Bankası başkanlığına Hacı Muhammed İdris'i atadı.

1 Saat Önce
2021-08-23 17:05:40
Taliban, merkez bankası başkanı atadı

Bir haftayı aşkın bir süredir bankaların kapalı olduğu ve birçok hükümet binasında işlemlerin devam etmediği Afganistan'da Taliban, 'ekonomik atılım gerçekleştirmek'amacıyla Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atama gerçekleştirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'bankacılık prosedürlerini uyumlaştırma, düzenleme ve insanların ticaret zorluklarına bir çözüm bulma çabalarına' ilişkin olarak Hacı Muhammed İdris'in Merkez Bankası'nın genel müdür vekili olarak atadığını söyledi.

Mücahid, “Hacı Muhammed İdris, kurumları organize etmek ve ekonomik sorunlara çözüm bulmak için bu pozisyona getirildi” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş