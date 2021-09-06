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Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen’in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-09-06 14:55:12
Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

Katar'da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen'in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Shaheen, toplantıda Kabil Havalimanı'nın yanı sıra Afganistan'ın mevcut durumunun görüşüldüğünü ifade etti.

Sözcü Shaheen, dün yapılan toplantıda taraflar arasında Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin tartışıldığını belirtti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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