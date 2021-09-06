Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen’in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti.