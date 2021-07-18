Taliban lideri Ahundzade: Anlaşabiliriz

Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundzade, Afganistan'da siyasi uzlaşıdan yana olduğunu belirtti.

Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundzade, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, ülkedeki sorunları diyalog yoluyla çözmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Müzakerelerin sürdürülmesi için güçlü bir ekip kurduklarını ifade eden Ahundzade, ancak Afgan heyetinin bu fırsatı iyi değerlendirmediğini kaydetti.

Ahundzade, yabancıları karıştırmadan kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini ifade etti.

Tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinden sonra ABD dahil dünya ülkeleriyle karşılıklı etkileşim temelinde, taahhütler çerçevesinde iyi ve güçlü diplomatik, ekonomik, siyasi ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Ahundzade, Afganistan topraklarının kullanılarak üçüncü ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ahundzade, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz herkese kucak açmaya hazırız. Bizim kimseyle düşmanlığımız bulunmamaktadır. Ülkenin geleceği için kimsenin endişesi olmasın. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Hep birlikte bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Taliban eğitime ayrı bir önem veriyor ve ekonomik bağımsızlık için de eğitim merkezlerini açık tutmak, yeni nesli tüm bilimsel alanlarla donatmak, özellikle çocukları dini ilimler konusunda eğitmek ve çağdaş eğitim alanında ilerletmek bizim önceliklerimizdendir. Sağlık ve insan hakları konusu de bizim için ayrı bir öneme sahiptir."

Öte yandan Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen sene başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.