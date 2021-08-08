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''Taliban, Kunduz vilayetini ele geçirdi''

Taliban, Tacikistan sınırındaki Kunduz vilayetini ele geçirdi. AFP muhabiri 'Kunduz düştü, Taliban şehirdeki kilit noktaları aldı' bilgisini paylaştı.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:12:03
''Taliban, Kunduz vilayetini ele geçirdi''

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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saldırıları hızlandıran ve özellikle vilayet merkezleri üzerindeki baskısını yoğunlaştıran Taliban bir merkezi daha ele geçirdi.

Ülkenin kuzeyinde, Tacikistan sınırında bulunan stratejik Kunduz vilayetinin merkezindeki bazı bölgeleri dün ele geçiren Taliban bugün de vilayet merkezini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. Durumu doğrulayan AFP muhabiri, "Kunduz düştü, Taliban şehirdeki kilit noktaları aldı" bilgisini paylaştı. Bir yetkili de sokaklardaki çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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