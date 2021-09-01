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Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
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Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

1 Saat Önce
2021-09-01 18:50:06
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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