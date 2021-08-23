DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç? DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Afganistan'da yeni iç savaş ihtimalinin değerlendiriyoruz
AK Partili Yılmaz'dan ''özür'' açıklaması
Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı
2021 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler?
İran, Rusya ve Çin'den ortak askeri tatbikat
Yargıtay'dan retweet kararı
Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı
DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler?
Ahmed Mesud’dan Taliban'a mesaj: Ya müzakere ya direniş
Bakan Özer açıkladı: Sel felaketi yaşanan bölgeler yüz yüze eğitime hazır
Bodrum'da tekne alev alev yandı: 5 kişi kurtarıldı
Bitcoin direnci kırdı; zirveye göz dikti
EPDK'dan akaryakıt bayilerine inceleme
Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi

TIMETURK / DÜNYA / Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı

Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı

Taliban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taliban’da olduğu belirtiliyor.

27 Dakika Önce
2021-08-23 14:12:36
Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı

Taliban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taliban'da olduğu belirtiliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün bu üç ilçede denetimi yeniden ele aldığını duyurdu. Mücahid, açıklamasında, buraların “şeytanla işbirliği yapan düşmanlardan” kurtarıldığı ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-08-23 14.01.55

Mücahid, açıklamasında, Taliban'ın denetimine hiçbir zaman girmemiş ve hali hazırda direniş çağrısı yapan Pençşir'e de atıfta bulundu. Mücahid, Pençşir'le ilgili durumun barış içerisinde çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Pençşir'de Sovyetler Birliği'ne karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, direnişi örgütlüyor. Mesud, Taliban'a karşı direnmeye devam edeceklerini açıklamış ve direniş çağrısında bulunmuştu.

Taliban'ın Penşir civarına güçlerini nakletmeye başladığına dair haberler geliyor. Ancak bölgede şu an herhangi bir çatışma yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş