Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı

Taliban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taliban’da olduğu belirtiliyor.

Taliban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taliban'da olduğu belirtiliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün bu üç ilçede denetimi yeniden ele aldığını duyurdu. Mücahid, açıklamasında, buraların “şeytanla işbirliği yapan düşmanlardan” kurtarıldığı ifadelerini kullandı.

Mücahid, açıklamasında, Taliban'ın denetimine hiçbir zaman girmemiş ve hali hazırda direniş çağrısı yapan Pençşir'e de atıfta bulundu. Mücahid, Pençşir'le ilgili durumun barış içerisinde çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Pençşir'de Sovyetler Birliği'ne karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, direnişi örgütlüyor. Mesud, Taliban'a karşı direnmeye devam edeceklerini açıklamış ve direniş çağrısında bulunmuştu.

Taliban'ın Penşir civarına güçlerini nakletmeye başladığına dair haberler geliyor. Ancak bölgede şu an herhangi bir çatışma yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.