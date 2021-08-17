DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bush, Afganistan'daki olaylardan 'derin üzüntü' duyuyor
ABD: Afganistan'dan günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz
Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü
'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı
PTT memur alımı ne zaman yapılacak?
Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe kaç yaşındadır? Daniel Radcliffe hangi filmlerde rol almıştır?
Ford, üretimini tekrar durduruyor
Rüyada altın görmek ne anlama gelmektedir?
Elektronik sigaraların zararları nelerdir?
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?
Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitimde yükselen yıldız olmaya devam ediyor!
YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek
NATO'dan Afgan yönetimine suçlama

TIMETURK / DÜNYA / Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek

Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Afganistan'daki kadınların çalışma ve üniversite dahil eğitim haklarının devam edeceğini söyledi.

56 Dakika Önce
2021-08-17 17:36:55
Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek

Şahin, Sky News'e yaptığı açıklamada, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından binlerce okulun faaliyetine devam ettiğini vurguladı.

Kadınların burka giymelerinin zorunlu olmayacağını ancak başörtüsü takmalarının bekleneceğini kaydeden Şahin, bunun İslami bir kural olduğunu dile getirdi.

Taliban Sözcüsü, kadınların siyasi pozisyonlarda bulunup bulunamayacaklarına ilişkin bir soru üzerine, "Politikamız açık; eğitim ve işe erişimleri olabilir. Onlar (kadınlar) pozisyonlara gelebilir, ancak bu pozisyonlar İslami yönetimin ışığında olmalı, yani genel bir çerçeve var." dedi.

Şahin, kadınların üniversitelerde eğitim görmeye devam edeceğini, bunun politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Genel af ilan ettiklerini belirten Şahin, önceki Afgan hükümetiyle çalışmış olanlara, "malları, onurları ve hayatlarının güvende" olduğu mesajını verdi.

"AHLAKİ BİR YÜKÜMLÜLÜK"

İngiltere ve uluslararası toplumun Afgan halkının taleplerine saygı duymaları gerektiğini kaydeden Şahin, "Bu onların yükümlülüğü, çünkü 20 yıl boyunca Afganistan'daki yıkımın arkasında onlar vardı." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Afganistan'ın yeniden inşasına yardım etmek ve insanların ülkede yeni bir sayfa açmalarına yardım etmenin bu ülkeler için bir ahlaki bir yükümlülük olduğunu belirtti.

ABD'nin tüm güçlerini ülkeden çekmesi gerektiğini, Taliban'ın onlara saldırmamaya kararlı olduğunu aktaran Şahin, "Doha Anlaşması'ndaki takvimi zaten ihlal ettiler." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş