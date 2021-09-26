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Taliban: Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara hazır

Taliban, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki teknik aksaklıkların giderildiğini ve uluslararası uçuşlara devam edilebileceğini duyurdu.

13 Dakika Önce
2021-09-26 20:35:13
Taliban: Kabil havalimanı uluslararası uçuşlara hazır

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanından yapılacak uçuşlar kapsamında tüm hava yolu şirketleriyle iş birliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Balkhi, Kabil havalimanındaki teknik aksaklıkların giderildiğinin altını çizerek, daha önce uçuş yapan tüm hava yolu şirketleri ve ülkelerin tekrar buraya uçuşlarına devam etmelerini beklediğini kaydetti.

Afganistan'daki siyasi değişimin, havacılık sektöründe birtakım aksaklıklara yol açması nedeniyle hava yolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Balkhi, yurt içi seferlerinin de başlayabileceğine işaret etti.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD askerlerinin havalimanından ayrılmadan önce radar sistemlerine ve bazı ekipmanlara zarar vermesi nedeniyle ağustosta Kabil havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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