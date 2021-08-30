Taliban: Kabil Havaalanı’nda 3 kapı kontrolümüz altında

Taliban’ın Kültür Komisyonu üyesi Enamullah Samangani, hareketin Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda 3 kapıda kontrolü sağladığını, yakında diğer kapıları da kontrol altına alacağını belirtti.

Samangani, Taliban'ın tüm yabancı güçlerin ayrılmış olacağı 31 Ağustos tarihinden sonra havaalanını yönetmeyi dört gözle beklediğini de söyledi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, tahliyelerin devam ettiği havaalanında ‘belirli ve inandırıcı düzeyde' bir tehdit söz konusu olduğuna dikkat çekerek, ABD vatandaşlarını havaalanından uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD Başkanı Joe Biden da, Kabil'deki havaalanında bir saldırının daha yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Geçen Perşembe günü havaalanı yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban rejiminden kaçmak isteyen Afganları tahliye etmek için Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda süren operasyon, 20 yıllık savaşın ardından ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos'tan birkaç gün önce bugün son aşamasına geldi.

AFP'nin haberine göre, neredeyse tüm ülkeler Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarına son verdi.

ABD hükümeti tarafından yayınlanan son rakamlara göre, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin arifesinde 14 Ağustos'ta başlayan tahliye operasyonunda şu ana kadar yaklaşık 112 bin yabancı ve Afgan ülkeden çıkarıldı.

ŞarkulAvsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.