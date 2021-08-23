Taliban, isyanı bastırmak için yüzlerce savaşçısını Pencşir’e gönderdi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kontrolünü ele geçiremediği bölgeler arasında olan Pençşir'e yüzlerce savaşçısını gönderdi. Taliban, Pençşir'de silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve beraberindekilere teslim olmaları için 4 saat süre tanıdı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, "yüzlerce" savaşçısını henüz kontrolü sağlayamadığı başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Pencşir Vadisi'ne gönderdiğini açıkladı.

Taliban sözcüsü, Pencşir'e yönelik operasyonun hedefinin Afganistan'ın tümünün kontrol altına alınması olduğunu söyledi.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Afganistan'ın kontrolleri altında olmayan tek bölgesi olan Pencşir eyaletine yönelik askeri harekatın amacının ülkenin tümünün Taliban yönetimi altında birleştirmek olduğunu belirtti.

El Hadas televizyonuna konuşan Sözcü, “Amacımız Afganistan'ı birleştirmek, ülkede farklı rejimler olamaz. Sorunlar karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülemezse, geriye kalan tek çözüm savaştır” dedi.

Ciddi bir sevkiyat gerçekleştiren Taliban güçleri, doğduğu yeri savunmak için silahlı direniş başlatan efsane komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih ve yanındakilere teslim olmaları için 4 saat süre verdi.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.

Taliban, 15 Ağustos'ta büyük bir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Pencşir Taliban karşıtlarının “önemli kalesi olarak biliniyor.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Taliban'a karşı direniş ise ülkenin kuzeyinde Pençşir vilayetinde yoğunlaşıyor.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.