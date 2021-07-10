Taliban, İran ve Türkmenistan sınır geçişlerini ele geçirdi

Taliban, Afganistan'ın batısındaki Herat bölgesinde ilerlemeye devam ederek ülkenin İran ve Türkmenistan'la olan iki önemli sınır geçişinin kontrolünü sağladı.

Taliban, Afganistan'ın batısındaki Herat bölgesinde ilerlemeye devam ederek ülkenin İran ve Türkmenistan'la olan iki önemli sınır geçişinin kontrolünü sağladı.

Afganistan bölgesel gümrük departmanına vekaleten başkanlık yapan Nisar Ahmad Naseri, Islam Qala ve Torghundi'nin Taliban güçlerinin eline geçtiğini ifade etti.

CNN'e konuşan bir gümrük departmanı yetkilisi, "İki sınır kapısında da kimse yok, orası artık Taliban'ın elinde" dedi.

Taliban sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada grubun sınırın güvenliğini sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ve sınır kapılarının cumartesi açılacağını ifade etti.

Dünya Bankası verilerine göre Afganistan'a gelen ithal ürünlerin yüzde 15'i İran ile olan sınırından geçiyor.

Taliban, cuma günü ordu topraklarının yüzde 85'inin kontrollerinde olduğunu iddia etmişti.

ABD ordu istihbaratı, çekilme tamamlandıktan 6 ile 12 ay sonra Kabil'in düşebileceğini öngörmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekileceklerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.