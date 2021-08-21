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Taliban'ın liderlerinden Baradar, hükümet çalışmaları için Kabil'e geldi

Taliban'ın liderlerinden Abdul Gani Barabar, Afganistan'da yeni hükümeti kurmak için beraberinde diğer Taliban yetkilileriyle birlikte başkent Kabil'e geldi.

1 Saat Önce
2021-08-21 11:26:29
Taliban'ın liderlerinden Baradar, hükümet çalışmaları için Kabil'e geldi

Taliban'ın liderlerinden Abdul Gani Barabar, Afganistan'da yeni hükümeti kurmak için beraberinde diğer Taliban yetkilileriyle birlikte başkent Kabil'e geldi.

Taliban'ın kurucularından olan Barabar'ın cumartesi günü ülkeye geldiğini bildiren Taliban yetkilisi, "Barabar cihatçı ve siyasi grupların yetkilileriyle görüşerek kapsayıcı bir hükümet kurmak için Kabil'de olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir Taliban sözcüsü cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Taliban'ın gelecek birkaç hafta içinde yeni yönetim çerçevesini açıklayacağını söyledi.

Sözcü, "Taliban'ın hukuk, din ve dış politika uzmanları birkaç hafta içinde yeni yönetim şeklini açıklamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri işgaline kadar 1996 ile 2001 arası ülkeyi katı kurallarla yöneten Taliban, geçtiğimiz hafta Kabil dahil ülkenin çoğunluğunu ele geçirdikten sonra daha "ılımlı" bir imaj çizmeye çalıştı.
Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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