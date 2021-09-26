Taliban'ın kalesi Kandahar'da silah ticareti sona eriyor

Pencvayi ilçesinde bulunan silah pazarındaki tüccarlar, faaliyetlerinin sonlandırması yönünde Taliban tarafından uyarıldıklarını ifade etti.

Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetinde, son silah tüccarları dükkanlarını kapatıyor.

Anadolu Ajansı ekibi, uzun zamandır Taliban'ın kontrolünde bulunan vilayetteki bir zamanların en işlek silah pazarını görüntüledi.

Kandahar şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Pencvayi ilçesinin Tulekan semtindeki silah pazarına, yıkık köprülerin üzerinden geçerek ve derin çukurları bulunan tozlu yolları katederek ulaşılabiliyor.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde silah ticaretini kısıtlamasıyla pazardaki dükkanların çoğunun kapandığı gözlemlendi.

Pazarda daha önce 20'ye yakın dükkan bulunurken şu an ise sadece 5 silah dükkanı faaliyet gösteriyor.

Pazarda geçmişten bu yana herhangi bir ruhsat veya kayda gerek olmadan silah ve mühimmat satışı yapılabiliyor.

İnsanların silah ve mühimmat talebi azaldı

Pazardaki silah tüccarları, ülkede güvenliğin büyük oranda sağlandığını belirterek, insanların silah ve mühimmatlara olan talebinin azaldığını ifade etti.

Dükkanlarda satılan Sovyetler Birliği döneminden kalma ve ABD yapımı silah ve mühimmatların sayısı da ciddi oranda azalmış durumda.

Dükkan sahipleri, ellerindeki silah ve mühimmatları satmaları ve bir daha bu işi yapmamaları konusunda Taliban tarafından uyarıldıklarını söyledi.

Pazarda, yakın zamana kadar tabancalar, kamuflaj malzemeleri ve mühimmatlar satılıyordu.

Bugün ürün sayısının azaldığı pazarda, askeri nitelikli çeşitli aksesuar ve Taliban bayrakları da satışa sunuluyor.

Silah dükkanları tek tek kapanıyor

Taliban'ın silah satışına kısıtlama getirme kararı nedeniyle, pazardaki silah tüccarları ellerindeki ürünleri bir an önce satmaya çalışıyor. Kimi tüccarlar ise silah ve mühimmat tamiri yaparak faaliyetlerine devam etmek istiyor.

Bu arada, silah tüccarlarının çoğu, röportaj ve görüntü vermekten kaçındı.

AA muhabirine konuşan silah tüccarı Hüdayidad Mevlevi, Taliban'ın ülkeye hakim olmasıyla güvenlik sorununun büyük oranda çözüldüğünü belirterek, "Silah satışları düştü. Taliban'ın gelmesiyle de insanların silah ihtiyacı azaldı." dedi.

Mevlevi, ellerindeki silahlara bir zamanlar yüksek ücret ödediklerini ifade ederek, "Bir zamanlar çok iyi bir paraya satılan silahların değeri yarı yarıya indi. O dönemler iyi paralara aldıklarımız bizi şu an zarara uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Şu an silah satışından ziyade tamir işi yaptıklarını belirten Mevlevi, Taliban güçlerinin silah ve mühimmatlarını da tamir ettiklerini söyledi.

Taliban, silah satışını istemiyor

İsmini vermek istemeyen diğer bir silah tüccarı ise, Taliban'ın yakın zamanda, kalan dükkanların faaliyetlerini de yasaklayabileceğini aktardı.

Söz konusu silah tüccarı, Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle insanların daha önce satın aldığı silah ve mühimmatları kendilerine satmak isteğini söyledi.

Taliban'ın kayıt dışı silah satışına yönelik kısıtlama getirdiğine, halkın da silaha olan talebinin azaldığına değinen silah tüccarı, "Bu nedenlerle silahları satacak kimse bulamıyoruz. Artık, yeni silah alımı da yapmıyoruz." dedi.

Silah tüccarlarından alınan bilgilere göre, Afganistan'daki çatışmalardan kalan silahlar burada karaborsada satılıyordu.

Taliban'ın da bu süre boyunca pazardan silah ve mühimmat temin ettiği belirtildi.

Yıllarca ABD ve Afganistan hükümetine bağlı güçler ile savaşan Taliban, ülkedeki karaborsa silah pazarının önde gelen müşterilerindendi.

Son dönemde ise Afganistan ordusunun çöküşü ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi Taliban'a büyük bir cephanelik sağladı.

Taliban, ülkedeki silahların kendi kontrolünde olmasını istiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.