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TIMETURK / DÜNYA / Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: 6 vilayet merkezi ele geçirildi

Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: 6 vilayet merkezi ele geçirildi

Afgan hükümet güçlerinin son 4 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı kuzeydeki Aybak kentiyle beraber 6’ya yükseldi.

2 Saat Önce
2021-08-09 14:30:02
Taliban’ın ilerleyişi sürüyor: 6 vilayet merkezi ele geçirildi

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Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin merkezi Aybek şehri Taliban kontrolüne geçti.

Samangan İl Şura Vekili Muhammed Haşim Serveri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların dün gece saatlerinde Aybek şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Çatışmaların ardından öğleden sonra vilayet merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Serveri, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Serveri, Samangan'ın 7 ilçesinden 3'ünün hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Aybek'te tüm kamu binalarını ele geçirdiği iddia edildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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